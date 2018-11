Brigitte et Emmanuel Macron : Visite remarquée au Centre Georges-Pompidou

C'est en fin de matinée, mardi 28 novembre 2018, que Brigitte et Emmanuel Macron sont arrivés au Centre Pompidou, à Paris, pour une visite très remarquée. Le président et la première dame de France ne s'accordaient évidemment pas cette visite en tête à tête pour leur unique plaisir puisqu'ils étaient accompagnés du couple présidentiel roumain, Klaus Werner Iohannis et son épouse Carmen.

Au côté de son homologue, le chef d'Etat français a ainsi officiellement lancé la saison culturelle croisée franco-roumaine, avant la signature d'une déclaration politique commune à l'Elysée. Selon l'AFP, Emmanuel Macron a accueilli Klaus Werner Iohannis au Centre Pompidou où ils ont, au côté de leurs épouses respectives, visité la galerie zéro où étaient exposés des oeuvres d'artistes roumains, notamment Constantin Brancusi, Serban Savu et Cipriani Muresan. "C'est la première saison croisée que la France organise avec un pays de l'Union européenne", a déclaré le président.

Nous célébrons ici notre histoire commune

Par ailleurs "cette saison croisée coïncidera avec la première présidence roumaine du Conseil de l'Union européenne du premier semestre 2019" qui sera "marquée par des enjeux majeurs : les élections européennes et le renouvellement des institutions européennes qui en découleront, le Brexit, la feuille de route de l'avenir de l'Europe", a ajouté Emmanuel Macron.

"Nous célébrons ici notre histoire commune et la relation privilégiée entre nos deux pays, a pour sa part déclaré Klaus Werner Iohannis. Dans à peine trois jours, la Roumanie fêtera son centenaire. Il y a un siècle, les Roumains se sont unifiés autour de valeurs humanistes universelles et autour d'idéaux démocratiques largement répandus par la France dans le monde occidental", a-t-il poursuivi.

Les deux présidents se sont ensuite rendus à l'Elysée où, à l'issue d'un déjeuner, ils ont signé une déclaration politique pour "renforcer" les relations entre la France et la Roumanie. Les deux pays ont notamment exhorté "les Européens à accélérer leurs efforts pour parvenir à une Europe plus efficace, plus forte et plus sûre", notamment dans le domaine de la défense.

La saison culturelle, suite d'événements entre les deux pays, s'achèvera en Roumanie le 14 juillet 2019. Près de 15% des Roumains pratiquent la langue de Molière, largement enseignée dans les établissements scolaires du pays.

Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre 2018, Brigitte et Emmanuel Macron se rendront par ailleurs en Argentine, à Buenos Aires, où se tiendra le treizième sommet du G20. Il s'agit du premier sommet à être organisé en Amérique du Sud.