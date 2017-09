Brigitte et Emmanuelle Macron : Bain de foule pour les Journées du Patrimoine

Après la folie d'un intense samedi après-midi, Emmanuel et Brigitte Macron ont de nouveau salué les visiteurs de l'Elysée, dimanche 17 septembre, à l'occasion des Journées européennes du Patrimoine 2017 et se sont offert un grand bain de foule.

Selon l'AFP, ils ont été 20 000 curieux à se présenter ce week-end devant le palais présidentiel. Certains ont même eu la chance de croiser le président, son épouse, parfois même les deux et souvent accompagnés de leur chien Nemo. Dimanche, le couple Macron s'est offert un bain de foule au palais. En fin d'après-midi, malgré une pluie fine, Emmanuel Macron a descendu l'escalier d'honneur avec son chien et est resté volontiers dans la cour principale pour s'adonner au désormais traditionnel selfie, première requête du visiteur en balade. Très élégante et décontractée, Brigitte Macron portait une veste grise sur un petit pull assorti et un simple jean.

La veille, après avoir visité le château de Monte-Cristo, qu'Alexandre Dumas s'était fait construire en 1844 à Port-Marly (Yvelines), au côté de Stéphane Bern, à qui il a confié la mission de recenser la patrimoine français en péril, Emmanuel Macron a rejoint l'Elysée déjà bondé de visiteurs. Durant les Journées du Patrimoine, la résidence du président de la République reste l'un des lieux les plus prisés. Toutes les pièces ou presque étaient ouvertes, comme les jardins. Dans les salons, l'argenterie du palais était exposée et des chanceux ont pu croiser le président derrière le cordon de sécurité, visiblement amusé de la curiosité des visiteurs. Plus loin, certains ont vu Brigitte Macron, en tailleur pantalon bleu marine, suivie de très près par un Nemo, semble-t-il déjà très docile, traverser la pièce, s'arrêter pour une photo, une bise ou une rencontre fortuite avec des tout-petits.

Le couple Macron, qui a subi bien des attaques comme ont pu le raconter des proches, s'est une nouvelle fois montrer accessible et décontracté pour leur tout premier week-end des Journées du Patrimoine.