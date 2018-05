Brigitte Fossey en deuil : Mort de son père Roger

Un an et demi après avoir perdu sa mère Marcelle (née Feuillade), Brigitte Fossey pleure aujourd'hui la mort de son papa, Roger. L'annonce a été faite dans le Carnet funéraire du Figaro en date du mercredi 30 mai 2018. C'est Edith Fossey, l'épouse du défunt, et les enfants de ce dernier, Brigitte, Patrick et Caroline, qui ont eu "la douleur de vous faire part du rappel à Dieu de Roger Fossey, poète devant l'Éternel, qui a rejoint le Ciel", peut-on lire.

Il est également précisé que la cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 31 mai à 14h30 en l'église Saint-François-de-Sales dans le 17e arrondissement de Paris, avant une inhumation au cimetière nouveau de Neuilly à Nanterre dans le 92.

Professeur d'anglais dans une école industrielle à Tourcoing, Roger Fossey avait eu Brigitte lors de sa relation avec Marcelle Feuillade, une femme qui connaissait bien le milieu du cinéma dans lequel elle a introduit sa fille, future star de Jeux interdits, Les Valseuses, La Boum... Roger s'était ensuite remarié avec Edith, avec qui il a notamment eu Caroline, la petite soeur adorée de Brigitte.