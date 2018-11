Brigitte Lahaie : "J'ai eu mon premier orgasme à 14 ans..."

En pleine période #MeToo, Brigitte Lahaie avait fait polémique en cosignant une tribune plutôt à contre-courant, qui clamait que des femmes voulaient pouvoir continuer à être importunées par des hommes tout en condamnant le harcèlement sexuel physique et le viol. L'ancienne star X évoque son propre rapport à la sexualité dans Public.

"J'ai été lynchée sur Twitter de façon très violente. En dix-huit ans d'animation radio où je conseille les gens sur la sexualité, je pensais avoir gagné une certaine crédibilité et je me suis rendu compte que je resterai toujours la scandaleuse", lâche-t-elle dans les pages du magazine. Brigitte Lahaie, 63 ans, ne cache pas que l'étiquette d'ancienne actrice porno lui colle à la peau et que ce sera sans doute le cas jusqu'à la fin de sa vie. "J'ai fait du X pour la transgression, par curiosité - je voulais tout essayer -, et aussi parce que c'est là que j'ai découvert que je pouvais être désirable", dit-elle. La star affirme ne rien regretter et tacle ses consoeurs qui "ont toutes ce complexe et crachent dans la soupe, sauf Ovidie".

Son rapport au corps, à la jouissance, Brigitte Lahaie en a fait l'expérience très jeune. Ainsi, son premier orgasme est venu très tôt. "A 14 ans, sur un vélo... L'autre jour, une auditrice m'a confié avoir eu son premier orgasme en montant à la corde !", raconte-t-elle. Et d'ajouter, sur sa première fois tout court : "J'avais 17 ans la première fois et ce ne fut pas terrible. Je crois que je n'en avais pas vraiment envie", se souvient-elle. Aujourd'hui, si elle partage sa vie et son lit avec un homme, ils ne font pas toit commun par choix. "Je suis mariée, mais on ne vit pas ensemble, on se retrouve le jeudi soir et on passe trois jours ensemble", dit-elle. Sa liberté, de penser, comme de faire ce qu'elle veut de son corps, Brigitte Lahaie ne la bradera jamais.

Thomas Montet

