Brigitte Lahaie : Sa vie avec son mari Patrick, "attentionné et prévenant"

En plein débat sur les campagnes #MeToo et #BalanceTonPorc, Brigitte Lahaie faisait partie des personnalités à signer une tribune dans Le Monde pour "défendre la liberté d'importuner, indispensable à la liberté sexuelle". Invitée à débattre sur un plateau de télévision, l'animatrice radio avait tenu des propos scandaleux (dans ce contexte) sur le viol. Elle a présenté ses excuses, en larmes, mais ne regrette rien. Brigitte Lahaie revient même avec un livre intitulé Le Bûcher des sexes sur le bandeau duquel on peut lire : "Ni tous des porcs ni toutes des pures." Libération lui consacre son portrait ce 3 mai 2018. Brigitte Lahaie revient sur ses années dans le X, sa reconversion avec succès en animatrice radio et évoque, chose rare, l'homme qui partage sa vie : Patrick.

C'est en 1976 que Brigitte Lahaie, 20 ans à peine, débute sa carrière dans le porno. Elle tourne une centaine de films érotiques et X à une période où l'industrie n'avait rien à voir avec ce qu'elle est devenue. Une époque où des artistes pouvaient tenir la caméra (comme le réalisateur d'Emmanuelle, Just Jaeckin). La jeune femme pouvait se permettre une doublure pour les scènes de sodomie, par exemple. Brigitte poursuit ensuite sa carrière en écrivant et en jouant dans des comédies classiques et les films cultes, horrifiques et érotiques, de Jean Rollin. En 2001, RMC lui donne un micro : Brigitte Lahaie devient une voix, très écoutée, et une oreille attentive pour des milliers d'auditeurs. Elle travaille depuis 2016 sur Sud Radio.

Ce qu'il y a à perdre

De sa vie privée en revanche, on sait peu de chose. Libération lève le voile. Brigitte Lahaie s'est mariée tardivement "pour donner une place" à un homme d'affaires, dont on ne connaît que le prénom, qu'elle décrit comme "attentionné et prévenant". Patrick travaille dans l'immobilier de bureau. Le couple, sans enfant, est installé dans une "belle maison campagnarde". Et si Brigitte a débuté dans le X, monsieur est diplômé de l'X, surnom de l'École polytechnique. Dans Libé, elle raconte à la fois combien "c'est du boulot de rester baisable à 60 ans", en révélant ce qu'elle a retouché (nez et paupières), et le choix de la fidélité : "Ce n'est pas plus facile que pour tout un chacun."

Le portrait de Libération a un goût de réhabilitation. Brigitte Lahaie est "pour le suicide assisté et le droit mourir dans la dignité", défend "la PMA, l'adoption homo ou le mariage pour tous". Nos confrères, surtout, expliquent ce qu'il y a de techniquement vrai dans ses propos sur le viol et en quoi ils n'en étaient pas moins inacceptables dans ce débat-là. Pourtant, il y a bien un fossé entre les militantes féministes, c'est-à-dire pour l'égalité entre les hommes et les femmes, et Brigitte Lahaie, capable de confier le même jour dans Le Parisien : "Il y a eu une dérive où d'un seul coup toutes les phrases qui auraient été mal ressenties par une femme seraient déjà du harcèlement. Et puis ce sont souvent ceux qui font les révolutions qui perdent le plus. Je pense que les femmes risquent de perdre beaucoup à force de ne plus pouvoir être séduites." Exemple ? "Moi j'aime qu'un homme me tienne la porte, qu'il ait envie de m'inviter au restaurant. Ce ne sont pas des choses qui me gênent mais que nous pourrions perdre."