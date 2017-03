Brigitte Lahaie, son premier jour dans le porno : "C'était chouette !"

Mardi 14 mars 2017, Le Divan de Marc-Olivier Fogiel sur France 3 accueillait une invitée de marque : Brigitte Lahaie. Face à l'animateur de RTL Soir et d'On refait le monde sur RTL, l'ex-star pornographique et actuelle animatrice radio (désormais sur Sud Radio) a notamment évoqué ses premiers pas devant la caméra au milieu des années 70 !

En effet, s'agissant de son cheminement jusqu'à l'univers du X, Brigitte Lahaie (61 ans) s'est confiée sans passer par quatre chemins : "J'avais certainement beaucoup de pulsions et j'aimais bien déjà poser devant un appareil photo. Là, c'était à la fois multiplié parce que c'était une caméra et c'était multiplié parce que j'étais nue et en train de faire l'amour devant des gens qui me regardaient." Et de poursuivre sur ses toutes premières scènes coquines : "Dès le premier jour de tournage, je me suis sentie bien quoi. C'était chouette !"

Lors de ses confessions sur le divan, Brigitte Lahaie a également accepté de parler de ses anciens complexes physiques de jeunesse. "Il faut quand même savoir que moi, j'avais 20 ans en 1975 et c'était la mode des petits seins. Donc, quand on avait une forte poitrine, à l'école par exemple, mes copines se moquaient de mes seins. J'avais pas de raisons de penser qu'ils étaient beaux !", a-t-elle raconté.

Côté audiences, ce dernier numéro du Divan de Marc-Olivier Fogiel a captivé pas moins de 409 000 téléspectateurs en moyenne malgré l'horaire tardif de diffusion. Chapeau !

Le Divan de Marc-Olivier Fogiel, c'est chaque mardi à 23h20 sur France 3 !