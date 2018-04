Brigitte Macron a 65 ans : Confidences éclairées de son créateur préféré

Parcours d'un créateur singulier titre Madame Figaro, ce vendredi 13 mars 2018, en couverture de son nouveau numéro. Ce "créateur singulier", c'est le Français Nicolas Ghesquière qui pose ici avec l'une de ses muses, l'actrice Emma Stone. À 46 ans, on lui doit d'avoir redorer le blason de Balanciaga ; il poursuit ses merveilles au sein de la vénérable mais si moderne maison Louis Vuitton. Nicolas Ghesquière est aussi le créateur préféré de Brigitte Macron, celui qui lui a dessiné sa robe et sa veste fétiches. L'admiration est... mutuelle.

Ce vendredi, Brigitte Macron célèbre son 65e anniversaire. Hasard du calendrier, c'est aujourd'hui que Madame Figaro offre sa couverture à Nicolas Ghesquière. Aussi sera-t-elle sans aucun doute très touchée de lire ce que le créateur de Louis Vuitton pense de sa plus illustre admiratrice : "C'est une femme extraordinaire et charismatique qui, grâce au couple qu'elle forme avec Emmanuel Macron, a contribué à désintégrer bien des clichés, observe Nicolas Ghesquière. Brigitte connaissait mon travail et la connexion a été immédiate. Quand je l'ai vue porter le manteau que j'avais dessiné pour elle devant la pyramide du Louvre, le soir du 7 mai, j'ai été gagné par une émotion très forte." Émotion partagée de nombreux téléspectateurs et téléspectatrices chez qui le manteau bleu marine à col métallique a tapé dans l'oeil.

Un débat misogyne

Depuis, une complicité est née entre la première dame et le couturier qui lui prête un très grand nombre de ses tenues : "On se voit régulièrement. Sans entrer dans les détails, elle aime les vêtements construits, signés, elle a un très bon sens de la mesure et des couleurs." Et Nicolas Ghesquière d'oser aborder le sujet qui occupent les rabat-joie de tout crin : "Et, si l'on évoque les débats autour de la longueur de ses jupes, ma position est très claire : il est totalement misogyne de commenter la longueur de la jupe d'une femme en 2018." À ce propos, Brigitte Macron avait été à la fois très claire et très drôle, dans une interview avec le magazine ELLE : "Les miennes sont au-dessus du genou, pas mini. Les minijupes, j'en ai porté plus jeune. On les cachait dans notre sac pour sortir... Et on mettait un bloomer en dessous parce qu'on dansait le rock. Et puis on est passé du très court au très long, et un jour que je portais justement une jupe très longue, ma grand-mère m'a dit : 'Oh bah dis donc, on dirait une grand-mère à poussière.' Terminé !"

C'est aussi dans cette toute première interview depuis l'élection d'Emmanuel Macron que Brigitte Macron évoquait sa "chance d'avoir rencontré Nicolas Ghesquière" qui la "comprend" et la "connaît", dont elle "admire la sensibilité et le talent".