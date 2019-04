Brigitte Macron à l'Élysée, à l'hôpital, au stade... Première dame tout terrain

Dès l'élection de son mari et leur arrivée au palais de l'Élysée, Brigitte Macron a dépoussiéré la fonction de première dame, apportant un grand vent de modernité dans l'antre présidentiel. L'ancienne professeur de lettres et de théâtre s'est rapidement engagée pour les causes qui lui tiennent à coeur, le handicap et l'égalité hommes-femmes notamment. De nombreuses actions que le site officiel de l'Élysée recense tous les mois sur la page dédiée à la première dame.Comme pour les mois précédents, le site de l'Élysée a listé tous les engagements et déplacements de Brigitte Macron pour mars 2019, illustrés par une galerie de photos inédites.

Sont notamment proposées des images jamais vues de la première dame avec Rania de Jordanie lorsque le couple présidentiel français a accueilli le roi Abdallah II de Jordanie et son épouse au palais de l'Élysée le 29 mars dernier. Ce mois a également été marqué par la visite du président de la République populaire de Chine Xi Jinping et de sa femme Peng Liyuan. Brigitte Macron a fait visiter l'Opéra Garnier à la première dame chinoise.

Brigitte Macron a également agi pour la grande cause du handicap, recevant Sandrine Bonnaire, sa fille aînée Jeanne et sa soeur autiste Sabine à l'Élysée le 8 mars. Une rencontre à laquelle Emmanuel Macron a participé. Elle a visité le service d'hématologie et d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Armand-Trousseau, mais aussi le service d'hématologie Adolescents Jeunes Adultes de l'hôpital Saint-Louis le 19 mars, avec la présentation du projet Repas Toqué porté par l'association Princesse Margot. La première dame est également allée à la rencontre de la "Classe Soleil" de l'école Saint-Louis-de-Gonzague (16e arrondissement de Paris), où sont scolarisés des élèves atteints de syndromes autistiques. Elle s'est même déplacée jusqu'au Luxembourg, pour participer au Forum international Stand, Speak, Rise UP – Pour en finir avec le viol comme arme de guerre et les violences sexuelles dans les zones sensibles.