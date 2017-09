Brigitte Macron absente aux obsèques de Mireille Darc : "Rien de scandaleux"

Vendredi 1er septembre à 11h, le monde du cinéma et de la culture disait adieu à Mireille Darc, décédée cinq jours plus tôt à l'âge de 79 ans. Pour ces obsèques, de nombreuses personnalités, de Johnny Hallyday à Muriel Robin en passant par Carla Bruni et bien évidemment Alain Delon, avaient répondu présentes. Mais quelques absents notables ont également été épinglés par des observateurs.

Interrogé sur certains d'entre eux dans un long entretien téléphonique accordé à VSD lundi soir (4 septembre), Bernard Montiel, animateur emblématique du petit écran et ami proche du couple Mireille Darc-Pascal Desprez, a fait part de sa révolte face à l'instrumentalisation des obsèques de son amie de coeur et notamment à l'absence critiquée de Brigitte Macron. "Quand je vois que certaines personnes s'insurgent de l'absence de l'épouse du président de la République à l'enterrement de Mireille, ça me révolte, confie le journaliste et animateur. Ceux-là parlent sans savoir."

"Comme vous le savez, je suis très proche de Brigitte Macron. Eh bien je vous affirme que son absence aux obsèques n'a rien de scandaleux. Au contraire. Je peux vous révéler qu'elle m'a envoyé deux textos extrêmement touchants. Le premier au moment de l'annonce de la mort de Mireille, le second juste après la cérémonie", révèle-t-il, confiant que la première dame s'est interdit, malgré son admiration pour la défunte actrice, d'assister aux obsèques de peur précisément qu'on puisse le lui reprocher. "Pendant toutes ces tristes journées, Brigitte Macron a fait preuve d'une authentique compassion et d'une douleur qu'elle a partagée avec moi. Qu'on puisse lui reprocher son absence me dégoûte", souligne toutefois Bernard Montiel.

Il a également défendu Françoise Nyssen, l'actuelle ministre de la Culture, dont l'absence a été remarquée. "Tout d'abord un de ses très proches conseillers était présent. Il était assis à côté de moi dans l'église Saint-Sulpice. Il s'agit de Pierre-Emmanuel Lecerf qui représentait la ministre, le ministère et au-delà tout le monde la culture. (...) Quant à Françoise Nyssen, j'ai posé la question de son absence. Eh bien, je vous le dis, ce jour-là, elle-même enterrait un proche. Alors, s'il vous plaît, avant d'accuser, un peu de décence !", clame Bernard Montiel avant de préciser que d'autre part, la conseillère culture d'Emmanuel Macron – dépêchée spécialement par la présidence de la République –, Claudia Ferrazzi, était également présente et assise à côté d'Anne Hidalgo...

Des propos qui interviennent après ceux de Véronique de Villèle, ancienne présentatrice de Gym Tonic et assistante de Mireille Darc. "Où était la ministre de la culture ? Où était Brigitte Macron ? Où étaient les actrices de cinéma ? Bien triste !", avait-elle dénoncé sur Twitter.