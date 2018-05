Brigitte Macron : Admirée par Olivier Rousteing et la maison Balmain

"Moi, je dis que je suis pop, pour populaire, je veux faire rver les gens. Ce qui m'a toujours motiv, c'est la diversit, en termes de races, de corps, de shapes [formes]. J'ai t critiqu dans le choix de mes gries, avec des mots comme "vulgaire"... Le milieu de la mode qui se dit avant-gardiste est en fait trs conservateur. Moi, je ne m'adresse pas qu'au front row. " Olivier Rousteing, directeur artistique hyperconnect de la maison Balmain, s'est forg une identit et un ego en bton. Un portrait lire demain dans Lib. Photo @audoin_desforges pour Liberation #OlivierRousteing #fashion #Balmain @olivier_rousteing

