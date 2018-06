Brigitte Macron amoureuse d'Emmanuel, une "évidence" pour sa fille Tiphaine

Mercredi 13 juin 2018, France 3 diffusait un documentaire intime consacré à la première dame de France, Brigitte Macron, un roman français. Réalisé par Virginie Linhart, celui-ci retraçait en plusieurs chapitres la vie de l'épouse du président Emmanuel Macron à l'aide d'archives et de nombreux entretiens, notamment avec des proches. Si la principale intéressée ne s'est pas directement exprimée, elle dont la parole est très rare depuis son entrée à l'Élysée en mai 2017, sa fille Tiphaine (34 ans et avocate) est la seule membre de la famille à avoir accepté de témoigner.

Née du premier mariage de Brigitte Macron avec André-Louis Auzière, Tiphaine est la benjamine de la fratrie. Sa soeur Laurence (41 ans) est cardiologue, tandis que son frère Sébastien (43 ans) est ingénieur. Mère de deux enfants avec son compagnon Antoine (Élise, 4 ans, et Aurèle, 2 ans et demi), Tiphaine Auzière a toujours soutenu et accepté dès le début la relation de sa mère avec Emmanuel Macron, comme elle l'a elle-même confié dans le documentaire. "Dès que j'ai su qu'il y avait une histoire entre Emmanuel et ma maman, je n'ai eu aucun doute sur le caractère sérieux de la chose tellement c'était une évidence. Moi si je devais donner une vision de l'amour, c'est Emmanuel et ma maman", a-t-elle assuré face caméra.

Plus particulièrement, je voulais remercier les enfants de Brigitte...

En 1994, Brigitte Macron est une mère de famille mariée, âgée de 40 ans et professeur de lettres au lycée La Providence à Amiens lorsque Emmanuel Macron, son élève de théâtre de 16 ans, lui déclare sa flamme. Treize années plus tard, le couple se marie au Touquet. "On est tous les deux très heureux que vous soyez là pour nous accompagner dans ce moment, parce que chacun et chacune d'entre vous a été le témoin, au cours de ces treize dernières années, de ce que nous avons vécu. Et vous l'avez accepté, et vous avez fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire peut-être quelque chose de pas tout à fait commun, un couple pas tout à fait normal, même si je n'aime pas beaucoup cet adjectif. Mais un couple qui existe. Et ça, c'est grâce à vous. Alors je voulais vous remercier pour nous avoir acceptés et pour nous avoir aimés tels que nous étions. Plus particulièrement, je voulais remercier les enfants de Brigitte. Parce que si y en a pour qui cela aurait pu ne pas être très simple, c'était pour eux. Et cela a eu grâce à eux la force d'une évidence", avait déclaré très ému Emmanuel Macron à son mariage.

Côté chiffres, Brigitte Macron, un roman français s'est hissé en deuxième place du podium pour cette soirée du 13 juin 2018. Selon Médiamétrie, le documentaire a passionné 3,2 millions de Français, affichant 13,8% de parts d'audience. Très beau score !