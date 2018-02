Brigitte Macron : "Angoissée" au départ au côté d'Emmanuel, a trouvé sa place

Actuellement au Sénégal pour une visite diplomatique, le couple présidentiel brille par son présence. Alors qu'Emmanuel Macron participait vendredi 2 février à une conférence pour le Partenariat mondial pour l'éducation (PME) en présence d'une dizaine de chefs d'Etat africains mais aussi de Rihanna, son épouse Brigitte Macron était elle aussi sur le terrain. La première dame a notamment rendu visite à un internat d'excellence pour filles de Dakar.

Face à elle, des dizaines d'adolescentes et jeunes femmes en admiration devant celle qui est passée de parfaite inconnue à femme influente. Devant ces yeux ébahis et quelques caméras, Brigitte Macron s'est confiée à BFMTV et n'a pas caché qu'elle a longtemps cherché sa place auprès du président de la République. "Lui, il était président tout de suite. Moi, j'étais plus angoissée, avoue-t-elle. Je me suis dit 'comment vais-je faire, comment vais-je pouvoir aider, est-ce que je vais savoir ?'."

En quelques mois, l'ex-enseignante a trouvé sa place. Et aujourd'hui, elle n'est plus dans l'ombre de son mari. Son engagement sur le sol sénégalais le prouve. "Si on arrive à ce que l'éducation, des filles comme des garçons, soit totalement répandue ici, on sortira d'affaire. C'est une conviction intime et personnelle", a glissé la première dame à BFMTV. Elle a aussi précisé vouloir multiplier les actions pour l'éducation universelle, mais également en faveur de la santé et du handicap. Son époux, le président Macron s'est d'ailleurs engagé à donner sur trois ans 200 millions d'euros au partenariat mondial pour l'éducation (PME) en plus de sa part dans la contribution de l'Europe et d'une aide "bilatérale"' de 100 Millions d'euros.