Brigitte Macron attaquée : La réflexion sexiste et déplacée de Silvio Berlusconi

Ce n'est malheureusement pas la première fois que la première dame est victime de sexisme et de réflexions déplacées. Récemment, Valérie Trierweiler dénonçait les "attaques odieuses" que subissait la femme du chef d'Etat. Fin mars, Emmanuel Macron lui-même avait évoqué la "souffrance" de son épouse lors d'un entretien accordé à Femme Actuelle. "Brigitte a plus souffert que moi. Quand je vois certains magazines ou imitations, c'est de la misogynie ordinaire. Si les rapports d'âge étaient inversés, tout le monde trouverait cela formidable. Notre histoire m'a beaucoup appris. On ne se construit jamais dans le regard des autres", avait-il justement déclaré.