Brigitte Macron au Canada : L'élégante tenue symbolique de la première dame

Après avoir inauguré la nouvelle exposition Israël@Lights au Grand Palais, le couple présidentiel s'est envolé pour le Canada. Emmanuel Macron et son épouse, habillée aux couleurs du drapeau local, sont arrivés à Ottawa ce jeudi 6 juin 2018. En amont du G7 qui se tiendra vendredi et samedi au Québec, le chef de l'Etat et le Premier ministre canadien Justin Trudeau se sont préparés à afaire front commun face à Donald Trump et ses mesures protectionnistes.

Pendant ce temps, Brigitte Macron et l'épouse du premier ministre, Sophie Grégoire-Trudeau, en ont profité pour visiter l'école secondaire publique De La Salle à Ottawa. Entre deux ateliers artistiques, la première dame française s'est exprimée sur les dangers d'internet et la pression psychologique que peuvent subir les élèves en ligne lors d'une série de questions-réponses. Le thème du harcèlement scolaire est un combat qui tient tout particulièrement à coeur de cette ancienne professeure qui tente aujourd'hui d'y sensibiliser les autres premières dames.

Selon elle, ce que les canadiens désignent par "l'intimidation" en ligne, "fait des ravages chez les adolescents", rapporte Radio Canada. "Ça les conduit à penser que l'autre à raison. Je trouve cela absolument terrifiant, puisque dans ce cas-là, l'enfer c'est les autres", a déclaré Brigitte Macron aux élèves présents. Les deux femmes ont ensuite retrouvé leurs époux pour un dîner privé dans un chalet près d'un lac.