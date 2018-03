Brigitte Macron au comble de l'élégance en Inde : Retour sur tous ses looks

"Quand je voyage, on me parle sans arrêt de la manière dont je suis habillée, de l'importance de la mode. J'entends sans arrêt que Paris est le premier. On montre dans le monde entier tout ce que nous savons faire. (...) Je suis très très fière si je peux contribuer un petit peu à donner une forme de visibilité. C'est très important pour moi", confiait Brigitte Macron en juillet 2017 lors du vernissage de l'exposition Christian Dior, couturier du rêve au musée musée des Arts décoratifs. Pour son tout premier voyage officiel en Inde aux côtés de son époux Emmanuel Macron, la première dame a une fois encore attiré l'attention grâce à ses tenues élégantes choisies par elle-même dans les créations de Nicolas Ghesquière, de Vuitton.

Mathieu Berthelat-Colin reste son personnal shopper qui vient une fois par mois avec plusieurs tenues qu'il choisit dans de nombreuses boutiques ou malheureusement la première dame ne peut plus aller.

Dès son arrivée à l'aéroport militaire de New Delhi, l'ancien professeur de lettres et de théâtre est descendu de l'avion présidentiel dans un ensemble noir, escarpins assortis, le tout associé à une veste beige classique et très élégante, petit sac à mains coordonné. Fidèle à la maison Louis Vuitton qu'elle affectionne tout particulièrement, accordant tout sa confiance à Nicolas Ghesquière, son directeur artistique, Brigitte Macron a fait sensation le 10 mars. Pour sa visite de l'orphelinat Mère Teresa sans son époux, puis pour la cérémonie d'hommage à Gandhi au mémorial Raj Ghat à New Dehli, la première dame portrait une magnifique robe rose poudré, droite, zippée dans le dos et agrémentée d'une chaînette au col. Un sac Capucines, petit modèle, complétait son look printanier. C'est pieds nus que le couple présidentiel et les officiels ont visité ce site.