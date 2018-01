Brigitte Macron audacieuse en pantalon en cuir, aux côtés de Stéphane Bern

Brigitte Macron apporte un grand vent de modernité à l'Élysée et dépoussière rôle de première dame comme personne ne l'avait fait avant elle. Arrivée au palais présidentiel en mai dernier, l'épouse d'Emmanuel Macron prend sa fonction très à coeur et refuse de se cantonner à de la simple figuration.

Première dame très active, Brigitte Macron multiplie les déplacements et les actions. Après avoir accompagné son époux pour son premier voyage en Chine du 8 au 10 janvier, l'ancien professeur de lettres et de théâtre a regagné Paris tandis que le chef de l'État s'est rendu en Italie pour la réunion du Med7 (France, Italie, Grèce, Chypre, Malte, Portugal, Espagne) qui s'est achevée le 11 janvier. Brigitte Macron a participé ce même jour à la deuxième cérémonie de remise des prix de la Fondation pour l'Histoire et le Patrimoine de Stéphane Bern à l'Institut de France, institution académique située dans le 6e arrondissement de Paris, en présence de l'animateur de Secrets d'histoire (France 2) et de Xavier Darcos, Chancelier de l'Institut de France.

Créée en janvier 2016, la Fondation Stéphane Bern pour l'Histoire et le Patrimoine-Institut de France a pour but de défendre le patrimoine et de soutenir des projets éducatifs et de partage des connaissances sur l'Histoire. En 2016, elle a lancé deux prix, le Prix Histoire et le Prix Patrimoine, qui ont respectivement été remis à Raphaël Spina pour son livre Histoire du STO et à l'association Châteaux forts d'Alsace.



Présente lors de la cérémonie, Brigitte Macron s'est montrée particulièrement concernée par la thématique de la sauvegarde du patrimoine français et a opté pour un look très moderne allant de pair avec sa personnalité novatrice. La première dame a participé à la cérémonie vêtue d'un pantalon en cuir de couleur bleue, une pièce remarquée associée à un chemisier blanc, une veste noire et une paire de bottines à talons. Brigitte Macron incarne l'élégance à la française tout comme lors de son déplacement officiel en Chine où elle a bravé le froid avec beaucoup de style. La première dame avait également accordé sa confiance à la prestigieuse maison Balmain et au styliste Olivier Rousteing.