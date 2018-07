Brigitte Macron : Cet animateur qui veut... rallonger ses jupes !

Longuement interrogé par le magazine Vanity Fair, qui lui consacre un portrait, Stéphane Bern a évoqué son amitié pour le couple Macron et notamment sa tendre proximité avec Brigitte. Taquin, l'animateur phare de France 2 donne son avis sur le look de son amie...

De l'aveu même de l'animateur, entre Brigitte Macron et lui c'est l'histoire d'un "coup de coeur". Une amitié entamée il y a seulement trois ans lorsque, manquant d'écraser en voiture celui qui n'était alors que ministre de l'Économie, il fait la connaissance d'Emmanuel lequel l'informe que sa femme adore ses émission, Secrets d'histoire en tête. Rapidement, il finira par déjeuner avec le couple et tombera sous le charme... Depuis, Stéphane Bern n'a jamais caché son soutien à l'ancien ministre pendant la campagne présidentielle - devenant même depuis chargé d'une mission sur le patrimoine - ni son affection pour Brigitte. "Elle est incroyable, elle est glam, solaire, généreuse", la couvre-t-il de louanges. Celle-ci rétorque : "C'est toi que j'aurais dû épouser."

Ainsi, au regard de cette énorme complicité, on comprend mieux pourquoi Stéphane Bern peut se permettre de se montrer taquin avec la première dame. Ainsi, s'il aime son style et son allure, il ne peut s'empêcher de faire ressortir son côté vieux-jeu en jugeant... la longueur de ses fameuses jupes courtes. "On sait que tu as de belles jambes mais avec cinq centimètres de plus, on serait bien aussi", lâche-t-il ! Un conseil qu'elle va écouter ? Affaire à suivre...

