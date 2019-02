Brigitte Macron chic en bleu marine pour recevoir Emma Watson à l'Elysée

Après son élection en mai 2017, Emmanuel Macron a fait de l'égalité femmes-hommes une "grande cause du quinquennat", un combat que le président de la République ne mène pas seul mais accompagné de son épouse, Brigitte Macron.

Mardi 19 février 2019, le président, accompagné de la première dame, a reçu un comité d'une trentaine de personnalités composé notamment de l'actrice britannique Emma Watson et de trois Prix Nobel de la paix : le chirurgien congolais Denis Mukwege, la femme d'affaires tunisienne Widsed Bouchamaoui et la militante irakienne Nadia Murad. Des personnalités internationales pour la défense des droits des femmes étaient également présentes, tout comme Marlène Schiappa, la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations. Cette dernière a d'ailleurs communiqué sur ce grand rassemblement à l'Elysée sur Twitter. Le président Emmanuel Macron était également présent, à l'écoute des réflexions.