Brigitte Macron chic en robe sombre pour une rencontre au sommet en Roumanie

Du rouge en Autriche, du noir en Roumanie, chaque jour une couleur différente pour Brigitte Macron. Comme le rapporte le site officiel de l'Elysée, le président de la République Emmanuel Macron et son épouse se trouvent actuellement engagés dans un mini tour d'Europe.

Quelques jours seulement après la fin de leurs vacances à Marseille, marquées par de petites incartades avec la presse et les photographes, le chef de l'état et son épouse enchaînent une visite de trois jours qui les mènent de l'Autriche à la Bulgarie en passant par la Roumanie.

Après avoir été accueillis le mercredi 23 août par le Chancelier de la République d'Autriche Christian Kern à l'aéroport Wolfgang Amadeus Mozart de Salzbourg pour leur première journée de déplacement, qui s'est conclue avec la première du récital de Martha Argerich et Daniel Barenboim au Grand Palais des Festivals, Emmanuel et Brigitte Macron ont pris la direction de la Roumanie. Le couple présidentiel français était attendu à 12h30 à l'aéroport Henri-Coanda de Bucarest avant d'enchaîner avec une cérémonie d'accueil organisé par le président roumain Klaus Werner Iohannis et son épouse Carmen Iohannis au Palais Cotroceni.

Élégante et chic dans une robe bleu marine droite sans manche, portée avec une veste zippée qu'elle a ensuite retirée, et une paire d'escarpins classiques, Brigitte Macron a choisi un look sombre contrastant avec la robe blanche choisie par la première dame roumaine.

Les couple français et roumains ont également visité le musée du village Dimitrie Gusti en fin d'après-midi. Une réception dînatoire offerte par le président de Roumanie et son épouse au Palais Cotroceni, en présence d'invités français et roumains du monde de l'économie et de la culture conclut la journée.

Emmanuel et Brigitte Macron reprendront du service dès le lendemain (vendredi 25 août) en participant, dès 10 heures, à la cérémonie officielle d'accueil du président de la République de Bulgarie, Roumen Radev au Palais d'Euxinograd.