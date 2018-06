Brigitte Macron : Chic et chaleureuse pour une visite privée auprès de bénévoles

Après avoir rencontré le pape au Vatican, avoir signé une présence remarquée aux Solidays ou bien encore avoir participé au lancement de la fondation Femmes@Numérique, Brigitte Macron a poursuivi sa semaine en se rendant jeudi 28 juin 2018 dans les locaux de l'association Princesse Margot à Vincennes.

Fondée en 2012 par Muriel Hattab suite au décès de sa fille Margot, emportée la même année par une tumeur au cerveau à l'âge de 18 ans, l'organisme a pour mission d'accompagner les enfants malades ainsi que d'être un soutien pour les parents et les proches. Depuis plusieurs années, bénévoles, professionnels de la santé et personnalités (dont les parrains Kev Adams, Léa Drucker et Stéphane Freiss) se mobilisent pour la recherche et améliorer le quotidien des jeunes patients à l'hôpital. Grâce à l'implication de chacun, l'association Princesse Margot travaille aujourd'hui en étroit partenariat avec quatre établissements hospitaliers d'Île-de-France (Robert Debré, Institut Curie, Saint-Louis et l'Institut Gustave Roussy) afin d'accompagner les familles dans le besoin.

Jeudi, l'épouse du président Emmanuel Macron était donc en déplacement dans le Val-de-Marne pour saluer les membres des équipes bénévoles. Sur Instagram, la venue de la première dame de France a été immortalisée avec un cliché publié sur le compte de l'association. "Visite privée de Mme Brigitte Macron chez Princesse Margot. C'est en toute discrétion que la première dame nous a fait l'honneur de sa visite, au sein de notre Maison. Attentive et chaleureuse à l'égard des familles et bénévoles présents, Mme Brigitte Macron est venue nous témoigner son soutien. Nous la remercions infiniment pour sa présence, son écoute et sa bienveillance", lit-on.