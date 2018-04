Brigitte Macron, chic et radieuse en marinière, illumine le perron de l'Elysée

C'est avec un sourire chaleureux et accueillant que Brigitte Macron a été aperçue par les photographes mardi 10 avril 2018 sur le perron de l'Élysée. Documents en main et entourée de son équipe, la première dame de France s'activait à peaufiner les derniers détails avant l'arrivée du roi Mohammed VI, notamment avec le déroulé du fameux tapis rouge sur les marches du palais présidentiel. Le souverain marocain (absent de son pays depuis une opération du coeur à Paris fin février) était reçu la même journée par le président Emmanuel Macron pour discuter de "la situation au Moyen-Orient ainsi que des questions d'ordre régional et international", sujets sur lesquels les deux hommes politiques "ont constaté une large convergence de vues", a rapporté l'AFP.

Toujours aussi élégante, Brigitte Macron était tout de marine vêtue, du pantalon qui mettait en valeur sa silhouette et ses jambes galbées à la marinière qui a fait fureur sur les réseaux sociaux. L'épouse du chef d'État avait en effet choisi la maison Balmain, comme l'a fièrement relevé le directeur artistique Olivier Rousteing sur Instagram. Pour le designer de 32 ans, il ne fait aucun doute que la première dame est l'icône même de "l'élégance à la française".