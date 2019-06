Brigitte Macron : Chic pour le D-day et restaurant étoilé avec Melania Trump

Brigitte et Emmanuel Macron ont retrouvé Melania et Donald Trump le 6 juin 2019, à l'occasion de la commémoration du 75e anniversaire du Débarquement en Normandie. Le couple américain était de passage en Europe pour un voyage officiel de plusieurs jours en Grande-Bretagne qui s'est achevé le 5 juin.

Après une cérémonie assurée à Ver-sur-Mer (Calvados), en présence de la Première ministre britannique démissionnaire Theresa May, Brigitte et Emmanuel Macron ont pris la direction au cimetière américain de Colleville-sur-Mer, en hélicoptère, où les attendaient Melania et Donald Trump, arrivés un peu plus tôt à l'aéroport de Caen à bord du Air Force One. Tous ont assisté au défilé aérien franco-américain depuis la table d'orientation d'Omaha Beach.

Tandis que Brigitte Macron avait opté pour une tenue claire et chic, composée d'une robe couleur ivoire et d'un long manteau coordonné, associée à une paire d'escarpins et à un sac camel, Melania Trump avait misé sur le noir. Les deux premières dames étaient particulièrement ravies de se retrouver puisqu'elles partagent une belle complicité.