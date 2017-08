Brigitte Macron comparée à une icône hollywoodienne : "Elle ose tout"

Depuis son arrivée à l'Élysée qui a suivi sa montée en puissance pendant la campagne présidentielle, le monde entier a les yeux rivés sur Brigitte Macron. La première dame fascine autant qu'elle force le respect par son charisme, ses choix vestmentaires et la figure féministe qu'elle représente, tout particulièrement à l'étranger. Si bien qu'aujourd'hui, les articles défilent pour louer les qualités de l'épouse d'Emmanuel Macron, décrypter ses looks et plonger dans son histoire. Et les superlatifs, eux, pleuvent...

Le dernier en date devrait particulièrement faire plaisir à la brillante blonde. Dans un long papier, l'édition britannique du magazine Vogue ose une comparaison pour le moins audacieuse entre l'ancienne professeure de lettres et... une star du cinéma hollywoodien. "Talons de 12, robe sans manche, slim en cuir... Elle ose tout", écrit la rédactrice Ellie Pithers qui qualifie à son tour Brigitte Macron de "mega Wonder Woman". "Pourquoi a t-elle été surnommée la Jane Fonda française ?, se questionne ensuite la journaliste. Elles partagent certainement le même corps tonique, le sourire éclatant et le brushing impeccable."

Magazine de mode par excellence, le Vogue se lance ensuite dans une description du "look typique de Brigitte Macron", lequel "pourrait comprendre un pantalon skinny, une veste croisée blanche et une sac Capucine de chez Louis Vuitton". "Elle captive l'attention et connaît les détails qui sont bons pour les clichés : vestes à zips, décolletés blings, et lunettes noires XXL. Et pour le soir, des robes en A qui subliment sa taille fine", analyse la journaliste.

Cette dernière n'est pas la première à faire le parallèle entre la première dame et la célèbre fille d'Henry Fonda, 79 ans au compteur. En février 2017, le Frankfurter Allgemeine Zeitung écrivait que la première dame ressemblait "à une sympathique amie de Jane Fonda"... en beaucoup plus jeune !