Brigitte Macron : Complice auprès d'Emmanuel, dans son manteau fétiche

C'est à l'occasion d'une semaine de commémorations du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, que Brigitte et Emmanuel Macron vont battre le pavé de plusieurs villes de France. Le couple présidentiel a ainsi commencé par Strasbourg, en Alsace, avec une rencontre politique et un concert.

Malgré le froid d'automne, Brigitte et Emmanuel Macron étaient très souriants, affichant une belle complicité dans les rues de la ville. La première dame avait renfilé l'une des pièces fétiches de son dressing : un élégant manteau bleu nuit signé Louis Vuitton (une de ses marques préférées), qu'elle a déjà porté à de multiples reprises notamment le soir de la victoire d'Emmanuel Macron, lors de l'élection présidentielle de mai 2017. De son côté, le président avait joué la carte de la sobriété, tout en affichant au col de son manteau une cocarde tricolore.

Brigitte et Emmanuel Macron, qui ont soufflé quelques jours à Honfleur lors de la Toussaint, ont accueilli le président de la République fédérale d'Allemagne Frank-Walter Steinmeier et sa femme lors d'une cérémonie militaire, avant de pénétrer dans la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg pour un concert d'oeuvres de Debussy et Beethoven. Cet événement donnait le coup d'envoi de "l'itinérance mémorielle" qui mènera le président dans onze départements en une semaine, sur les champs de bataille de la Grande Guerre et à la rencontre d'une France périphérique frappée par la crise. Emmanuel Macron poursuivra dès ce lundi 5 novembre, en Lorraine, son périple inédit qui se terminera dimanche 11 novembre sous l'Arc de Triomphe, où il ravivera la flamme du soldat inconnu en présence d'une centaine de dirigeants étrangers.