Brigitte Macron contre la violence : Déclarations fortes lors d'un grand débat

Lors de sa venue au stade Delaune de Reims le 20 mars 2019, pour le premier match mixte femmes-hommes entre le Variétés Club de France et les Anciens du Stade de Reims, Brigitte Macron s'est exprimée sur une action effectuée quelques heures plus tôt. "Je quitte un forum des enfants qui avait lieu à la Villette. Dans leurs deux priorités, la première était l'égalité hommes/femmes. Les petits sont totalement dans l'égalité, ils ne comprennent pas cette société qui est inégale", a-t-elle déclaré auprès de la journaliste de BeIN Sport Anne-Laure Bonnet, aux côtés de Muriel Robin. La première dame faisait ici référence au grand débat national pour les enfants organisé à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris.

Accompagnée d'Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, l'épouse d'Emmanuel Macron a interagi autour de quatre thématiques : être solidaire, lutter contre les violences, je suis citoyen et préserver la planète. Une centaine d'enfants âgés de 8 à 14 ans, venus de toute la France et choisis par plusieurs associations (SOS Villages d'enfants, l'Association nationale des conseils d'enfants ou encore la Fédération du scoutisme français) ont ainsi échangé avec Brigitte Macron, habillée pour l'occasion d'un pantalon slim, d'un chemisier blanc et d'une très élégante veste à boutons.