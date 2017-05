Brigitte Macron : Défilé de looks Louis Vuitton aux côtés de Melania Trump

Jeudi 25 mai, c'est à l'aéroport militaire de Melsbroek, à Steenokkerzeel, que les premiers pas de Brigitte Macron en tant qu'épouse du chef d'Etat français, lors d'un déplacement officiel ont démarré. Depuis, le marathon de la première dame se poursuit, et cette dernière assure et met en valeur la création française. Au programme : poignées de mains, rencontres, complicité et surtout défilé de looks.

Accompagné de Sylvie Goulard, ministre des Armées, et de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, le couple présidentiel est arrivé peu après 11h, accueilli par le Premier ministre belge Charles Michel et sa compagne Amélie Derbaudrenghien. Encore une fois, l'épouse d'Emmanuel Macron avait fait confiance à Nicolas Ghesquière, directeur artistique de la prestigieuse maison Louis Vuitton, en arborant une robe noire et un sac signés de la griffe LV.

Après la photo officielle sur les marches de l'escalier aux lions du Château Royal de Laeken, à Bruxelles, aux côtés des autres compagnes des chefs d'Etat, à l'instar de Melania Trump, First Lady américaine, mais aussi Gauthier Destenay (époux du Premier ministre du Luxembourg Xavier Bettel, premier conjoint de même sexe à apparaître sur les photos officielles d'un sommet de l'Otan), Brigitte Macron a pu se rendre dans le centre de Bruxelles avec Amélie Derbaudrenghien. Les premières dames sont apparues très complices lors de cette après-midi ensemble. Elles ont pu déjeuner sur la Grand Place, à la Taverne du Passage, visiter le musée Magritte et passer à la boutique Delvaux, plus ancienne marque de maroquinerie de luxe au monde.



Le 26 mai, nouvelle journée, nouveau look. C'est pantalon blanc et top rouge que la première dame française s'est rendue en Sicile, à Catane pour y passer la journée. Visite de la mairie puis de la bibliothèque de la ville italienne en compagnie des autres conjoints. Brigitte Macron a également été aperçue seule en train de se promener dans les rues, offrant sourires francs et poignées de mains à quelques passants.

La même robe tailleur... en blanc cassé

C'est le soir que la femme du président de la République a fait d'autant plus sensation en arrivant au théâtre grec pour un concert, en compagnie de son époux, vêtue du même tailleur qu'elle arborait lors de l'investiture d'Emmanuel Macron, mais cette fois-ci en blanc cassé. C'est cette création, alors en bleu ciel, de Nicolas Ghesquière qui avait déjà capté toute l'attention des médias mais aussi des réseaux sociaux le 14 mai. Superbe, elle a salué Donald Trump et son épouse, et rejoint son mari pour une soirée probablement inoubliable. Le marathon ne fait que commencer et Brigitte Macron en a sous le pied. De quoi faire taire ses détracteurs.