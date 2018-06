Brigitte Macron : Divine en cuir pour un moment complice avec Emmanuel

C'est finalement l'équipe de Castres qui a remporté la compétition, sous les yeux notamment de Marc-Olivier Fogiel, Vianney et sa compagne, Sébastien Chabal ou encore Thomas Hollande et sa chérie ainsi que Jean Lassalle, face à Montpellier. Le club a ainsi décroché son cinquième titre de champion de France en dominant Montpellier (29-13).

Quant à Mika, qui a donné un concert exceptionnel, il a pu compter sur la présence de son clan puisqu'on a vu ses soeurs Jasmine et Zuleika, son frère Fortuné et son père Michael Holbrook Penniman. Sa maman et son autre soeur Paloma étaient également présentes.

Thomas Montet