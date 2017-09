Brigitte Macron éblouit en noir devant Emmanuel... Soirée de gala à l'Elysée

Lundi 25 septembre, la longue journée du président Emmanuel Macron s'est conclue par un dîner d'Etat en l'honneur du président libanais Michel Aoun. Le soir-même à l'Elysée, un grand dîner était donc organisé en présence de nombreux membres du gouvernement, personnalités politiques et culturelles, en l'honneur du Liban.

Sur le perron de l'Elysée, Brigitte et Emmanuel Macron ont accueilli le président Aoun et son épouse Nadia. Deux de leurs trois filles - Claudine et Mireille - étaient présentent au dîner. Pour l'occasion, le créateur libanais Elie Saab et son épouse, qui porte également le prénom de Claudine, étaient présents. En hommage au Liban, le couturier a été choisi pour habiller de la tête aux pieds, en passant par la pochette, notre première dame. Tout de noir, fatale... pour un soir.

Parmi les membres du gouvernement et les personnalités politiques, il fallait compter sur la présence de Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, et son épouse Pauline Doussau de Bazignan, Marielle de Sarnez, Présidente de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Forence Parly, ministre des Armées, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, Valérie Pécresse, Présidente du conseil régional d'Île-de-France, François de Rugy, Président de l'Assemblée nationale, Bariza Khiari, sénatrice de Paris, et Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale.

Sécurité internationale

François Lecointre, nouveau chef d'État-Major des armées, ainsi que le général Benoît Puga étaient présents. Le coeur de cette visite du président libanais avait justement pour objet l'investissement de son pays dans la lutte contre Daesch et l'aide que peut lui offrir la France. "L'armée libanaise paie un lourd tribut", dans cette guerre reconnaît le président Macron, "et doit être aidée davantage". Pour se faire, notre pays entend partager "son savoir-faire en matière de déminage et de lutte anti-terroriste, avec l'ouverture en octobre au Liban d'une école de déminage humanitaire, l'envoi d'experts, et en mobilisant ses partenaires autour d'une conférence de soutien à l'armée libanaise, avec l'Italie et l'ONU". Emmanuel Macron a également accepté l'invitation de son homologue et se rendra à Beyrouth au printemps 2018.

D'autres personnalités faisaient partie de convives comme Marwan Lahoud, ingénieur dans l'armement français d'origine libanaise, Péri Cochin, productrice de télévision née à Beyrouth, et Alexandre Bompard, PDG de Carrefour.

Deux expos, deux ambiances

Jack Lang et son épouse Monique ont aussi foulé le tapis rouge dans la cour d'honneur de l'Elysée. Un peu plus tôt dans la journée, le président de l'Institut du monde arabe recevait justement les présidents Macron et Aoun, ainsi que Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, et Valérie Pécresse, pour le vernissage de l'exposition Chrétiens d'Orient, deux mille ans d'histoire. Pendant ce temps, Brigitte Macron jouait les guides lors d'une visite privée de l'exposition Christian Dior, couturier du rêve - qu'elle a déjà découverte en juillet au musée des Arts décoratifs -, pour la première dame libanaise Nadia Aoun et ses filles Chantal et Claudine.