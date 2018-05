Brigitte Macron en Russie : Elégante et rayonnante en veste blanche

La première visite officielle de Brigitte et Emmanuel Macron en Russie s'est achevée vendredi 25 mai 2018. Arrivés la veille à Saint-Pétersbourg, le 24 mai, le président de la République et la première dame ont notamment découvert le patrimoine culturel russe.

Après s'être émerveillée devant le palais Constantin, magnifique bâtiment historique russe de style baroque situé dans la municipalité de Strelna, avec pour guide le président Vladimir Poutine, puis s'être improvisée danseuse de cirque avec la troupe du cirque Upsala, Brigitte Macron a découvert Saint-Pétersbourg sous un autre angle.

Tandis que son époux poursuivait ses discussions avec son homologue russe, abordant des sujets aussi sensibles que le nucléaire ou les conflits en Syrie et en Ukraine, Brigitte Macron a visité la cité russe sur un bateau. Accompagnée de son directeur de cabinet Pierre-Olivier Costa et de son chef de cabinet Tristan Bromet pour cette balade sur la Neva effectuée sous un magnifique soleil, la première dame a opté pour une tenue composée d'un chemisier blanc et une veste claire qui lui allaient à ravir. Captivée et très intéressée par ce voyage fluvial, Brigitte Macron a profité comme il se doit de cette parenthèse touristique.

Vladilmir Poutine étant divorcé depuis 2014 de son ex-femme Lioudmila Poutina, avec qui il est resté marié vingt-neuf ans et qui lui a donné ses deux grandes filles Maria Poutine, 33 ans, et Ekaterina Tikhonova, 31 ans, la première dame française n'avait pas d'homologue féminine avec qui s'entretenir. Il se murmure pourtant en Russie que Vladimir Poutine ne serait en réalité plus un coeur à prendre. Le président de 65 ans serait tombé sous le charme de la très jolie Alina Kabaeva, ancienne championne de gymnastique de 35 ans, députée du parti de Vladimir Poutine et magnat des médias.

Durant cette première visite officielle en Russie, Brigitte Macron aura représenté l'élégance à la française avec succès : classique mais efficace en petite robe noire et trench beige à son arrivée et d'une très belle sobriété lors de l'hommage rendu aux victimes du siège de Leningrad au cimetière de Piskarevskoïe, en présence des ministres Jean-Yves Le Drian (Europe et des Affaires étrangères) et Brigitte Nyssen (Culture), mais aussi du metteur en scène Robert Hossein et son épouse Candice Patou.