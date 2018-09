Brigitte Macron : Ensemble bleu marine chic pour la Biennale de Paris

Depuis le 8 septembre et jusqu'au 16 septembre 2018, le Grand Palais accueille la 30e édition de la Biennale de Paris. Pendant ces huit jours, organisés par le Syndicat National des Antiquaires (SNA), quelque 5 000 oeuvres et objets sont exposés, proposés par les plus grands marchands et plus belles galeries, avec l'ambition de "défendre et promouvoir l'excellence et le raffinement à la française". Pour cette édition anniversaire, la Biennale s'ouvre au design et à la création contemporaine comme a pu en juger Brigitte Macron, lundi 10 septembre.

En robe et manteau ton sur ton bleu marine, la première dame a bénéficié d'une visite très VIP lundi. Brigitte Macron a été accueillie par Mathias Ary Jan, président du SNA, et Emmanuel Marcovitch, directeur général délégué de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées. L'épouse d'Emmanuel Macron a notamment rencontré le couturier et créateur Jean-Charles de Castelbjac et le collectionneur Pierre-Jean Chalençon, dont la collaboration est l'un des immanquables de cette foire.

Pour la Biennale, Castelbajac a revisité des étendards napoléoniens qui, sublimes, flottent sous la verrière du Grand Palais. Ils marquent la présence d'un mausolée qui abrite une partie de la collection d'objets liés à Napoléon de Pierre-Jean Chalençon : "À la Biennale, le visiteur n'a qu'un petit avant-goût de cette collection comprenant près de 2000 pièces. En 1969, le grand Palais avait accueilli la plus grande exposition sur Napoléon, pour célébrer le bicentenaire de sa naissance. Elle avait attiré des centaines de milliers de personnes." La scénographie des pièces présentées en ce moment au Grand Palais donne un bon coup de lustre à l'Empereur : Castelbajac a fait inscrire "maison fondée en 1804" à l'entrée du mausolée et imaginé un petit "n" suivi d'une étoile en guise de logo. C'est devant ce "carrousel céleste" que Brigitte Macron a pris la pose pour quelques photos en compagnie de Mathias Ary Jan, Emmanuel Marcovitch, Pierre-Jean Chalençon et Jean-Charles de Castelbajac.

Quelques jours plutôt, dimanche, c'est pour les deux étoiles de l'Equipe de France que la première dame quittait l'Elysée. En compagnie du président, Brigitte Macron, superbe en robe dorée Louis Vuitton, a assisté au retour des Bleus au Stade de France à l'occasion de la Ligue des nations. Les hommes de Didier Deschamps ont fait honneur à leur Coupe du monde en remportant leur match (2-1) contre les Pays-Bas.