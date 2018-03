Brigitte Macron : Escarpins rock et jupe courte, la première dame reine du style

Quelques heures plus tard, une soirée était organisée au musée Rodin en présence du couple grand-ducal et des membres de la délégation gouvernementale. Le grand-duc Henri du Luxembourg et son épouse Maria Teresa étaient accompagnés de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, pour assister à une visite guidée de l'exposition Steichen/Rodin: un dialogue, reflet d'une belle histoire d'amitié entre un Américain d'origine luxembourgeoise et un Français.