Brigitte Macron : Estivale en slim bleu à Solidays, une Première dame à l'écoute

Au même moment, une délégation de parlementaires, dont une trentaine de jeunes députés de tous bords politiques, est arrivée en bus. "Nous voulions que les élus soient présents à l'occasion des 20 ans de Solidays, pour participer à l'opération mais aussi pour aller à la rencontre des citoyens qui s'engagent, les bénévoles, les artistes et surtout les associations", a souligné à l'AFP le vice-Président de l'Assemblée national Hugues Renson.

Habillée à la fois chic et simple, arborant un jean slim bleu très estival et une veste beige, Brigitte Macron a fait une visite très remarquée. Une présence saluée par le directeur de Solidays, Luc Barruet, qui espère "maintenant la visite du Président de la République (...) un beau geste pour le travail de tous les bénévoles", a-t-il martelé lors d'une conférence de presse. La venue de la Première dame coïncide en tout cas avec les beaux espoirs de Solidarité Sida. Alors que Jain, Nekfeu, Eddy de Pretto et DJ Snake se produisaient notamment ce vendredi, Solidays - qui, depuis sa création, a récolté plus de 25 millions d'euros en faveur de la lutte contre le sida, et soutenu près de 2 200 programmes dans 42 pays - serait bien parti pour battre son record d'affluence, à savoir 204 000 spectateurs. David Guetta, Juliette Armanet, IAM, Amadou & Mariam, Bigflo & Oli, The Kills ou encore Niska sont aussi attendus.