Brigitte Macron et Carla Bruni : Retrouvailles complices des premières dames

L'événement a également été marqué par la venue de Farida Khelfa, Arielle Dombasle, Gigi Hadid, Claudia Schiffer, Valentino Garavani, Takashi Murakami, Arizona Muse ou encore Mademoiselle Agnès, Stella McCartney, Vincent Daré, Marine Vacth, Bernard Arnault et sa femme Hélène Mercier-Arnault, la maire de Paris Anne Hidalgo... Plusieurs personnalités ont témoigné devant la caméra dans le studio de Lagerfeld devant sa gigantesque bibliothèque, à l'instar de Monica Bellucci, Jeff Koons, mais aussi la gouvernante de sa célèbre chatte Choupette.

L'animation a été particulièrement festive puisqu'une scène a été installée et il y a notamment eu du tango et du piano. On a pu voir l'actrice Tilda Swinton qui a lu des extraits d'Orlando de Virginia Woolf, alors que sa consoeur Helen Mirren s'est produite en duo avec le violoniste britannique Charlie Siem, elle lisant des "karlismes", ces fameuses citations drôles de Lagerfeld, lui jouant du Paganini. Le chanteur Pharrell Williams a donné de la voix, Fanny Ardant a récité Éventail de Stéphane Mallarmé, Cara Delevingne est apparue dans le rôle d'une chatte, le virtuose chinois Lang Lang a joué du Chopin sur un piano Steinway noir mat dessiné par Karl Lagerfeld et le danseur américain Lil Buck a interprété un cygne dans un style de danse de rue.

Cet hommage d'une heure et demie conçu par le metteur en scène de théâtre et d'opéra Robert Carsen a aussi donné lieu à un moment d'émotion grâce à Alain Wertheimer, copropriétaire de Chanel. Ce dernier, très discret d'ordinaire, a pris la parole "pour Karl". Il a raconté comment il l'avait embauché pour Chanel et a indiqué que ce n'était "pas la peine de trouver des sujets que Karl ne connaissait pas".