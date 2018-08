Brigitte Macron et la princesse Mary de Danemark : Un tandem stylé rouge passion

Si elle a certes débuté dans la stricte observance d'un protocole sans surprise (accueil royal et cérémonie militaire, cérémonie de bienvenue au palais), la visite d'Etat de trois jours d'Emmanuel et Brigitte Macron en Scandinavie est partie sur des bases très spectaculaires, mardi 28 août 2018 à Copenhague. D'autant plus spectaculaire qu'il s'agissait seulement de la seconde visite présidentielle française sous le règne de Margrethe II (reine depuis 1972), après la venue de... François Mitterrand en 1982.

Accueilli en premier lieu par le prince héritier Frederik et son épouse la princesse Mary après avoir atterri en fin de matinée, le couple présidentiel français a d'abord assisté à une brève cérémonie commémorative au Kastellet, la citadelle de la capitale danoise, puis a gagné le complexe royal Amalienborg, sous escorte d'un escadron de la garde royale à cheval et en compagnie du couple princier. La reine Magrethe II de Danemark les y attendait, sur le perron du palais Christian VII, en présence également du prince Joachim et de la princesse Marie ainsi que de la princesse Benedikte.

Les époux Macron ont ensuite pris des routes séparées : tandis qu'Emmanuel prenait part à un déjeuner de travail organisé au château de Christiansborg, siège du Parlement danois, à l'invitation du Premier ministre Lars Løkke Rasmussen, avec lequel il donnait ensuite une conférence de presse, Brigitte en faisait de même au palais Frederik VIII, à Amalienborg, apportant son expertise au cours d'une rencontre déjeunatoire axée sur le thème de l'égalité des sexes.

Brigitte à la mode, Emmanuel à la philo

Dans la foulée de cet intermède studieux, la première dame française se laissait guider par la princesse héritière Mary à l'Ecole danoise de design (de son nom complet : l'Académie royale danoise des beaux-arts, Ecole de design), fleuron qui contribue à entretenir le leadership international du Danemark en matière de mode et de tendances. A ce propos, Brigitte Macron, saluée pour son style depuis que son mari a pris ses fonctions à l'Elysée, et Mary de Danemark, réputée de longue date pour son élégance sans faille et première ambassadrice de la mode de son pays, formaient un tandem irrésistible, toutes deux vêtues de rouge - robe longue flottante et escarpins python pour la princesse, robe fourreau et manteau avec escarpins noirs pour son invitée. S'étaient-elles passé le mot pour s'accorder ainsi ou le hasard a-t-il voulu qu'elles optent sans le savoir pour la même couleur, et pas n'importe laquelle - celle du drapeau danois ? Sur place, le duo glamour a pris le temps de découvrir le travail des étudiants et les programmes de l'école, soucieuse d'impulser une mode durable.

Pendant ce temps, Emmanuel Macron, après une rencontre avec le président du Parlement, Pia Kjaersgaard, et les chefs des partis politiques, découvrait quant à lui la bibliothèque royale en compagnie du prince héritier Frederik, où des manuscrits du philosophe Søren Kierkegaard lui ont été présentés, et prenait part ensuite à une conférence sur l'Europe dans le "Diamant noir" - surnom du plus récent bâtiment de la bibliothèque, oeuvre des architectes Schmidt Hammer Lassen.

Le couple Macron se reformait en fin d'après-midi pour une promenade en bateau dans le port de Copenhague en compagnie du Premier ministre, avant de se préparer pour le dîner de gala donné en son honneur à Christiansborg, avec la participation de la famille royale, des membres du gouvernement ou encore de représentants de la société civile.