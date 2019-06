Brigitte Macron et Mary de Danemark : Chic rose et blanc pour aller au musée

Ce lundi 24 juin 2019, Brigitte Macron a accompagné Mary de Danemark au Centre Pompidou. La première dame et la princesse héritière ont découvert, deux jours avant son ouverture au public, l'exposition consacrée à la sculptrice danoise Sonja Ferlov Mancoba (1911-1984).

Selon le site officiel de la maison royale du Danemark, cette exposition s'inscrit dans le cadre d'échanges culturels entre les deux pays qui visent à promouvoir les opportunités de vente d'art et la culture danoise en France. La Galerie nationale du Danemark, la collection Hirschsprung et l'ambassade du Danemark à Paris sont partenaires de cette première rétrospective complète en France de Sonja Ferlov Mancoba.

Pour découvrir les oeuvres de cette artiste qui travaillait à Paris, dans un atelier voisin de celui du célèbre Brancusi dans le 15e arrondissement, Brigitte Macron portait une superbe robe rose. Mary de Danemark avait opté pour une très jolie robe blanche à carreaux, portée avec une ceinture.

Jeudi 20 juin, Brigitte Macron accordait une très grande interview à Marc-Olivier Fogiel sur RTL. La première depuis qu'elle a pris ses fonctions de présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, un nouveau combat pour lequel elle a été appuyée par Bernadette Chirac. L'épouse d'Emmanuel Macron a évoqué plusieurs sujets comme celui de son couple, leur différence d'âge et son rejet du terme sexiste "cougar", mais aussi ses craintes en arrivant au palais de l'Élysée.

Vendredi 21 juin, Brigitte et Emmanuel Macron ont célébré la fête de la Musique en compagnie d'Elton John. Après lui avoir remis la Légion d'honneur pour son engagement dans la lutte contre le sida, le président a lancé un appel à réunir 13 milliards d'euros pour les trois prochaines années à l'occasion de la prochaine conférence triennale du Fonds de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le 10 octobre à Lyon. Le duo Brigitte et d'autres artistes comme Iris Gold sont ensuite montés sur la scène dressée dans la cour de l'Élysée.