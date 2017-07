Brigitte Macron et Melania Trump : Virée touristique et intime des 1res dames

Après avoir visité jeudi 13 juillet l'hôtel national des Invalides aux côtés de leurs époux respectifs, Brigitte Macron et Melania Trump (de passage en France avec Donald Trump sur l'invitation du couple présidentiel pour assister au défilé militaire du 14 juillet) ont poursuivi leur programme commun en visitant la cathédrale Notre-Dame avant de s'offrir une virée sur la Seine en bateau-mouche.

Vêtue d'une robe blanche zippée à l'avant et chaussée d'escarpins bleu, la première dame de France, talonnée de près par une First Lady aussi chic que stricte dans une tenue rouge Dior, ont embarqué discrètement. Selon l'AFP, qui cite des sources de l'Elysée, Brigitte Macron "tenait" beaucoup à réaliser cette croisière touristique. La promenade fluviale "lourde de symboles", destinée à "mettre en valeur l'attractivité de Paris" a permis aux deux femmes de s'offrir un tête-à-tête dans "un petit cocon intime", sans presse. Au retour, Brigitte Macron a chaleureusement salué les photographes – qui guettaient leur accostage – lors de son retour sur les quais.

Quelques instants auparavant, c'est sur le parvis de Notre-Dame que le binôme s'était illustré, peu de temps après la cérémonie solennelle organisée pour l'accueil du couple présidentiel américain dans la cour de l'hôtel national des Invalides. Sur place, curieux et touristes étaient tenus à bonne distance par un périmètre de sécurité, sous la surveillance étroite des forces de l'ordre. A l'intérieur de la cathédrale, Brigitte Macron et Melania Trump ont été reçues par l'hymne américain, La Bannière étoilée, avant d'être guidées par le recteur pour une visite des lieux. Au terme de la demi-heure de déambulation, Melania Trump a allumé une veilleuse, déposé un don dans la boîte à offrandes et signé le livre d'or du monument le plus visité d'Europe.

A son arrivée à Paris, l'épouse de Donald Trump avait d'abord commencé par une visite de l'hôpital Necker-Enfants-Malades afin de rencontrer plusieurs jeunes patients. En anglais ou en français, langue qu'elle maîtrise légèrement, elle leur a distillé des compliments et des encouragements. Plus tard dans la soirée, Brigitte et Emmanuel Macron ont invité Melania et Donald Trump à dîner au deuxième étage de la Tour Eiffel, dans un restaurant gastronomique doté d'une vue époustouflante. "Un dîner d'amis", a précisé le président français à l'AFP.