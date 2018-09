Brigitte Macron et ses premiers pas d'actrice : "J'ai une trouille bleue"

Rendez-vous est pris, samedi 15 septembre 2018 à 20h45 sur France 2. C'est à cette heure-ci que Brigitte Macron fera ses tous premiers pas d'actrice dans la série Vestiaires comme le révèle ce jeudi 13 septembre Le Parisien.

Lors d'un déplacement à Bordeaux qui s'est déroulé en mai dernier, sur la problématique du handicap, l'épouse d'Emmanuel Macron n'avait pas seulement déjeuné au Jardin Pêcheur, restaurant solidaire qui emploie une vingtaine de travailleurs handicapés, et ne s'était pas seulement rendue dans les locaux de l'association Clubhouse Bordeaux (spécialisée dans la réinsertion des personnes souffrant de troubles psychiques, comme la bipolarité, la schizophrénie et les dépressions sévères), elle avait aussi rendu visite à l'équipe de Vestiaires. La première dame s'était déplacée jusqu'aux studios de cinéma et de télévision TSF, à Bègles, pour assister au début du tournage de la 8e saison de la mini-série qui traite du lourd sujet du handicap avec humour. Fan, Brigitte Macron avait précédemment reçu une partie de l'équipe à l'Élysée le 19 avril dernier.

Ce qu'on ignorait, c'est qu'elle avait tourné dans la série ce jour-là, un secret bien gardé !