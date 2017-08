Brigitte Macron et son amour pour Emmanuel : "J'ai fait du mal à mes enfants"

Le couple atypique mais extrêmement soudé qu'elle forme avec le 25e président de la République française passionne, dérange parfois. Leurs vingt-quatre années de différence interpellent, un sujet que Brigitte Macron a déjà commenté mais jamais ainsi.

Alors que l'ancien professeur de lettres et de théâtre se trouve actuellement en vacances à Marseille avec son époux, elle fait cette semaine la couverture du magazine Elle et accorde sa première interview en qualité de première dame à l'hebdomadaire.

Interrogée depuis l'Élysée, Brigitte Macron n'élude aucune question, pas même celles qui concernent son couple. Pour la première fois, la femme de lettres raconte la naissance de son amour pour Emmanuel Macron, alors qu'il n'était que lycéen et elle professeur au lycée La Providence d'Amiens. Brigitte Macron en profite pour rétablir certaines vérités. "Emmanuel n'a jamais été dans ma classe : l'imbécile heureux qui raconte que je lisais ses poèmes et ses devoirs raconte des mensonges", tient-elle à faire savoir. Les futurs époux ont en revanche passé des heures à partager la même passion du théâtre lors d'un atelier. "On écrivait des pièces ensemble, on avait un rapport d'égalité", se souvient-elle.

Au fils de leurs rendez-vous hebdomadaires naissent des sentiments que Brigitte Macron a mis du temps à admettre : "On écrivait tous les deux le vendredi soir et, à partir du samedi, j'attendais le vendredi. Je ne comprenais pas pourquoi. Cela me paraissait tellement insensé."

Parce que les langues commencent à se délier, l'ancien professeur conseille à son élève de terminer son lycée loin d'elle. "C'est moi qui ai dit à Emmanuel de partir faire sa terminale à Paris parce que je pensais que c'était mieux pour lui. Il n'y avait rien entre nous à ce moment-là, mais les commérages allaient bon train. Je ne me préoccupais que de mes enfants, Sébastien, Laurence et Tiphaine. Pas du reste du monde", confie-t-elle à Elle.

Mais malgré ses efforts pour éloigner celui qui deviendra finalement son mari en 2007, Brigitte Macron ne peut nier l'évidence : l'amour est né, une histoire qui "s'est faite doucement", comme elle le décrit. "J'ai amené progressivement ma famille à se rendre compte que... Emmanuel a amené progressivement à se rendre compte que....", poursuit la première dame, très proche de ses trois enfants.

C'est la chose que je me reproche le plus

Mariée depuis plus de vingt ans à André-Louis Auzière, banquier de profession, Brigitte Macron brise son union, tout en sachant que Sébastien, Laurence et Tiphaine vont souffrir de leur séparation. Mais impossible de faire autrement... "Les enfants souffrent souvent. Je sais que j'ai fait du mal à mes enfants, et c'est la chose que je me reproche le plus. Mais je ne pouvais pas ne pas le faire. Il y a des moments dans votre vie où vous faites des choix vitaux", se défend l'épouse du président.

Un moment de vie délicat que ses enfants lui ont pardonné depuis, la soutenant, ainsi qu'Emmanuel Macron, durant toute la compagne présidentielle.

Rendez-vous vendredi 18 août pour découvrir en kiosques l'intégralité de l'interview de Brigitte Macron dans Elle.