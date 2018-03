Brigitte Macron infiniment élégante pour son dîner au côté d'Emmanuel en Inde

Après la Chine, Emmanuel Macron s'est rendu dans l'autre géant asiatique : l'Inde. Un voyage officiel de trois jours pour lequel le président de la République a le plaisir d'être accompagné de son épouse Brigitte. Arrivés main dans la main dans la soirée du 9 mars, accueillis chaleureusement par le Premier ministre indien, Narendra Modi, – à la différence du Canadien Justin Trudeau il y a quelques jours –, les deux personnalités hexagonales ont dû assurer dès le lendemain de multiples visites : comme le palais de Rashtrapati Bhavan où se trouvaient le président indien Ram Nath Kovind et sa femme Savita, ainsi que le mémorial Raj Ghat pour la cérémonie en hommage à Gandhi. Si le chef d'Etat français a rencontré seul des étudiants, sa femme a visité de son côté un orphelinat, mais également le Qûtb Minâr, minaret indien le plus haut, et le troisième mondial. Après cette journée remplie, le couple avait rendez-vous au banquet organisé par les dirigeants du pays.

Costume noir pour Emmanuel Macron, robe Nicolas Ghesquière pour Louis Vuitton – l'un de ses créateurs fétiches – et chignon pour Brigitte Macron, le tandem présidentiel français a quitté l'hôtel Oberoi paré de ses plus beaux atours pour se rendre au banquet du président de la République d'Inde dans la résidence officielle Rashtrapati Bhavan à New Delhi le 10 mars, dans le cadre du sommet fondateur de l'Alliance Solaire Internationale (ASI), une coalition issue de la COP21. Il a appelé à la mobilisation pour aider les pays les plus pauvres à mieux profiter de l'énergie solaire en suivant l'exemple de l'Inde. Un événement mondain qui participe au rapprochement entre les deux pays que ce voyage symbolise.

Emmanuel Macron a en effet multiplié les gestes et les déclarations d'amitié envers l'Inde, avec l'ambition de faire de la France la "porte d'entrée" du géant de l'Asie du Sud en Europe. "Le sens de cette visite est de faire de l'Inde notre premier partenaire stratégique de la région, et que la France devienne votre premier partenaire stratégique en Europe, et plus largement en Occident", a lancé samedi le président français au Premier ministre Narendra Modi, qu'il rencontrera à de multiples reprises au cours des trois jours de son déplacement. Malgré toutes leurs différences, l'Inde et la France "ont les mêmes intérêts et la même vision du monde", a assuré le chef de l'État français, qui ne cache pas son ambition de profiter du Brexit pour remplacer la Grande-Bretagne comme partenaire privilégié de New Delhi en Europe.