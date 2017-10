Brigitte Macron invite Bernadette Chirac et lui offre une surprise à l'Elysée

Le 21 juillet dernier, Brigitte et Emmanuel Macron allaient à la rencontre de Jacques et Bernadette Chirac. L'ancien président offrait au jeune élu un portrait en bronze du général de Gaulle et Claude Chirac de décrire cette rencontre dans Le Figaro comme "un moment de grande qualité et de grande courtoisie". Selon nos confrères du Parisien, Brigitte Macron a retrouvé Bernadette Chirac le temps d'un déjeuner, quasi secret, la semaine dernière à l'Elysée et lui a réservé à une superbe surprise.

Retrouvailles au coeur de palais

LeParisien.fr écrit : "Selon nos informations, Claude et Bernadette Chirac ont déjeuné lundi dernier au palais présidentiel, à l'invitation de Brigitte Macron. (...) Sur la table, le service préféré de Bernadette Chirac avait été dressé." Mieux encore que cette invitation, Brigitte Macron avait prévu une belle surprise pour l'épouse de Jacques Chirac en l'emmenant, après le déjeuner, dans la bibliothèque du palais où les attendaient une vingtaine de membres du personnel de l'Elysée qui était déjà en poste lors de la présidence Chirac. Un témoin a décrit ses retrouvailles au Parisien.fr : "C'était un moment très émouvant. Madame Chirac était ravie. Elle a eu un mot gentil pour tout le monde."

Particulièrement touchée par l'attention de son hôte, Bernadette Chirac serait revenue le lendemain à l'Elysée pour apporter, en personne, un bouquet de fleurs pour Brigitte Macron. Il n'est un secret que de toutes nos récentes premières dames, madame Chirac est sans doute celle qui en garde les plus beaux souvenirs.

Brigitte Macron débute dans ce rôle avec discrétion et détermination. Une charte détermine clairement ses missions depuis peu, une première dans la cinquième République. Elle ne dispose "d'aucun budget propre", mais elle peut en revanche "s'appuyer sur le cabinet du Président de la République" ; Brigitte Macron est donc épaulée par deux conseillers du président qui "sont spécifiquement mis à sa disposition" : "un conseiller spécial qui assure la fonction de directeur de cabinet - Pierre-Olivier Costa - de la première dame" et "un conseiller - Tristan Bromet - qui exerce la fonction de chef de cabinet".

De la ressource

L'autre actualité de madame Chirac, c'est la sortie d'un livre choc sur la fin de la vie de son époux Jacques. Dans Président, la nuit vient de tomber (édition du Cherche midi, en librairies le 5 octobre), le journaliste Arnaud Ardoin raconte le quotidien d'un Chirac seul et très faible. Le livre se base sur le témoignage exclusif de Daniel Le Conte, décédé cet été, qui fut son compagnon de route pendant quarante ans et était chaque jour à ses côtés les trois dernières années de sa vie. Dans Le Parisien, samedi 30 septembre, Claude Chirac faisait part de sa colère à propos de ce livre qui vient "heurter de plein fouet les principes fondamentaux de dignité, de respect, de retenue qui ont toujours guidé l'existence" de ses parents. Et terminait cet entretien par des nouvelles de ces derniers, tous deux âgés de 84 ans : "Ecoutez, il va plutôt bien. Les médecins parfois n'en reviennent pas mais il va plutôt bien. Il a de la ressource, c'est le moins que l'on puisse dire... Et maman, après avoir passé une année très difficile, va mieux. Ils mènent une vie paisible tous les deux, et c'est bien comme ça. Ça a toujours été leur souhait."