Brigitte Macron, Kate Middleton... : Les stars craquent pour la doudoune

Ainsi, Demna Gvasalia et Balenciaga ont fait de la doudoune le must de l'hiver ! Les rappeurs A$AP Rocky, Future et Offset (membre du groupe Migos) se sont jetés sur le manteau vu sur le podium du défilé. Leurs confrères Vic Mensa, Kendrick Lamar et Joey Bada$$ ont déniché des alternatives hautes en couleur.

Chez les femmes, Kendall Jenner a craqué, dès janvier, pour le confort d'une doudoune dorée Ports 1961. Elle a été imitée quelques mois plus tard par Solange, habillée par Thom Browne lors du Met Gala 2017, et les mannequins Romee Strijd et Gigi Hadid.

Plus récemment encore, Brigitte Macron et Kate Middleton ont leurs noms sur la liste des amoureuses de la doudoune ! L'épouse du président Emmanuel Macron a supporté le made in France en faisant l'acquisition d'un manteau Moncler, enseigne fondée à Grenoble. Rachetée par l'Italien Remo Ruffini en 2003, la marque est désormais basée à Milan.

Kate Middleton apprécie, elle aussi, le savoir-faire français. L'épouse du prince William, enceinte de leur troisième enfant, a été photographiée dans une veste Perfect Moment. La griffe a vu le jour à Chamonix.

À quelques semaines de Noël, vous voilà dotés d'une nouvelle idée cadeau !