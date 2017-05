Brigitte Macron : La nouvelle première dame séduit avec sa veste de luxe !

"Brigitte, elle ne vient pas de la haute, mais elle sait y faire", témoigne son ami Stéphane Bern dans le numéro spécial du Point de ce 8 mai consacré au nouveau président de la République, Emmanuel Macron. Mariée depuis 2007 au candidat d'En marche !, qu'elle a soutenu avec conviction et complicité durant toute la campagne, Brigitte Macron n'a pas toujours fait l'unanimité avec ses looks jugés parfois trop sophistiqués. Mais l'ancienne professeur de français de 64 ans a mis tout le monde d'accord ce 7 mai.

Pour ce grand jour, la nouvelle première dame a misé sur une luxueuse veste qu'elle n'a pas quittée. De son départ de leur maison du Touquet, en passant par le bureau de vote et jusqu'à l'ascension sur l'estrade installée place du Louvre, Brigitte Macron arborait une pièce sobre et élégante signée Louis Vuitton que les internautes ont tout particulièrement appréciée. Pour preuve, les nombreux commentaires positifs laissés à ce sujet sur Twitter lors de la soirée électorale : "Brigitte, je veux ta veste", "Quand Brigitte est montée sur scène, je ne regardais que sa veste, elle était très belle", "Je kiffe la veste de Brigitte Macron!!!", "Par contre brigitte ta veste hier soir elle était hyper trop belle !", "Lâchez la veste de Brigitte Macron elle est jolie en plus", "Très classe Brigitte Macron ce soir. Au top sa tenue et coiffure."