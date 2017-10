Brigitte Macron : La première dame retourne à l'école !

L'année dernière, plus de 2000 établissements scolaires et environ 500 000 élèves s'étaient mobilisés, selon les chiffres publiés sur le site Handicap.fr. Les leucodystrophies sont des maladies génétiques rares et confidentielles qui affectent la myéline (gaine des nerfs) du système nerveux (cerveau et moelle épinière) et entraînent progressivement la perte de toutes les fonctions mentales et motrices : la vue, l'ouïe, la mémoire, la locomotion...