Brigitte Macron : Le tendre clin d'oeil d'Emmanuel Macron

Vendredi 8 mars 2019, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, Emmanuel Macron a remis le 1er prix Simone Veil de la République française pour l'égalité femmes – hommes en présence de Brigitte Macron et de membres de la famille Veil, notamment ses fils Jean-André et Pierre-François Veil, ainsi que son petit-fils Lucas Veil, époux de Nelly Auteuil.

Après la prise de parole de Delphine Horvilleur, philosophe et rabbin du Mouvement Juif Libéral de France, la lauréate est montée sur scène pour recevoir son prix. Il s'agit de la Camerounaise Aissa Doumara Ngatansou, fondatrice d'une association d'aide aux victimes de viols et de mariages forcés. Doté de 100 000 euros, ce prix va permettre à son association de se munir d'un "nouveau centre complet de prise en charge" et d'étendre ses activités ailleurs en Afrique, résume l'AFP.

Le président est monté à son tour sur l'estrade pour prononcer un long discours en cette 42e journée internationale des droits des femmes. Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces. La France va consacrer 120 millions d'euros à un fonds pour soutenir "la lutte contre les violences et les discriminations faites aux femmes" dans le monde. Le président souhaite la création d'une banque pour l'entrepreneuriat féminin en Afrique et Paris pourrait accueillir, dès 2020, une nouvelle conférence mondiale pour les femmes 25 ans après celle de l'ONU à Pékin en 1995. Emmanuel Macron a glissé un clin d'oeil à son épouse Brigitte Macron, assise au premier rang, et à leur complicité en déclarant, à propos des femmes : "De là ou je suis j'en ai moi-même besoin chaque jour." Après sa prise de parole, le président a tendu la main en direction de la première dame pour l'inviter à le rejoindre sur scène. Le couple a pris la pose en compagnie de la lauréate Aissa Doumara Ngatansou.

L'académicien Erik Orsenna, Elisabeth Guigou, Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations étaient dans la salle. Rappelons que l'égalité femmes-hommes est la grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron.