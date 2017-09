Brigitte Macron : "Les femmes lui disent 'vous nous vengez'"

Si les sondages n'épargnent pas le président de la République, son épouse Brigitte Macron peut se targuer d'une popularité impressionnante depuis les débuts de la campagne présidentielle. Dans son livre Un personnage de roman, Philippe Besson livre son regard sur le parcours de l'homme politique ainsi que de celle qui est à ses côtés depuis plus de vingt ans. Sur le plateau d'On n'est pas couché sur France 2 le 16 septembre, il est ainsi revenu sur la fascination qu'exerce la first lady.

"J'ai une tendresse folle pour elle, je ne m'en cache pas. C'est un personnage touchant émouvant, elle est cash. Par ailleurs, Je l'aime aussi parce qu'elle a été attaquée. La somme des attaques dont elle a fait l'objet sur son physique, son âge, sur la différence d'âge avec son mari – sur les rumeurs d'homosexualité de son mari, ajoute Laurent Ruquier – absolument, qui témoigne d'une misogynie ancrée très profondément et qui d'ailleurs n'a pas fait beaucoup réagir les féministes : je crois que ça m'a profondément blessé. Autant, un homme politique qui s'engage dans une campagne il a le cuir épais, autant les proches, l'épouse, elle accompagne un mouvement, mais elle est moins protégée", explique dans un premier temps l'auteur du livre. En interview pour Closer, il avait d'ailleurs précisé que la première dame avait été déroutée et décontenancée par les commentaires violents.

Vous êtes pour nous la transgression, l'audace

Puis, il poursuit son analyse de la cote d'amour de Brigitte Macron en montrant à quel point elle rassemble : "C'est elle que les gens allaient voir, qui lui disaient 'vous direz à votre mari...', elle est une sorte de capteur de l'humeur des Français, de leur colère ou de leur désenchantement. Et puis parce que les femmes lui disaient 'vous nous vengez' et ça c'est assez frappant. Soit c'était une femme traditionnelle qui lui disaient 'vous représentez l'élégance à la française, vous vous tenez bien', soit des femmes plus modernes dans des familles recomposées qui lui disaient 'vous êtes pour nous la transgression, l'audace'."

Nicolas Sarkozy fan

Solide, elle a réussi à ne pas sombrer dans les invectives faciles et joue la carte de la discrétion, tout en soutenant avec enthousiasme le travail de son mari. Dernière preuve avec sa présence lors de l'officialisation de Paris pour les JO de 2024. Celle qui était pointée du doigt durant la campagne savoure désormais les nombreux éloges, comme ceux de l'ex-président Nicolas Sarkozy. Selon les indiscrétions du Journal du dimanche, il aurait déclaré : "Elle est super. Elle m'a dit qu'elle avait voté pour moi toute sa vie !" Humour de politique ou enthousiasme exagéré de la part de l'époux de Carla Bruni ? Pas sûr que madame Macron ait fait une telle confidence au prédécesseur du dirigeant actuel... Rappelons que le secret de l'isoloir est très important et que Brigitte Macron l'ait transgressé – même pour faire plaisir à Nicolas Sarkozy – serait étonnant !