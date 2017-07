Brigitte Macron : Les secrets de sa ligne impeccable

Deux mois déjà que Brigitte Macron s'est installée au palais de l'Elysée, apportant un grand vent de fraîcheur que beaucoup espérait après le quinquennat deFrançois Hollande marqué par l'absence d'une présence féminine. Studieuse, arrivant à 9 heures à son bureau du salon Fougères situé au rez-de-chaussé du palais présidentiel, l'ancien professeur de français et de théâtre secoue ce lieu hautement scruté.

Pas question de jouer les maîtresses de maison, Brigitte Macron veut incarner bien plus qu'une simple desperate housewife. Elle le prouve depuis son arrivée au 55 rue du Faubourg-Saint-Honoré. Dépoussiérant les salons cossus, se rendant au Mobilier national qui meuble les palais officiels de la République, rencontrant des créateurs contemporains, la première dame est aussi à l'écoute des Français.

Plus populaire que Carla Bruni-Sarkozy, l'épouse d'Emmanuel Macron reçoit quotidiennement 150 lettres et courriers électroniques qu'elle consulte avec soin, ses deux collaborateurs proches, Pierre-Olivier Costa (son directeur de cabinet) et Tristan Bromet (son chef de cabinet) ainsi que deux collaboratrices mettant tout en oeuvre pour y répondre.

Des investissements de tous les jours qui ne l'empêchent pas pour autant de prendre soin d'elle. On apprend ainsi dans les pages de Gala, qui propose une immersion exclusive dans sa vie à l'Elysée, que Brigitte Macron soigne son alimentation, tout comme le président de la République. Le couple propose très souvent "du poisson grillé et des fruits de mer" à leurs convives. Habituée à se déplacer quasi exclusivement en vélo au Touquet, Brigitte Macron le pratique aussi en appartement. Des séances que la première dame "s'impose depuis longtemps".

Remarquée pour son allure toujours élégante et irréprochable, la première dame n'apparaît jamais fatiguée, habitée par une hyper activité qui ne faiblit pas malgré les semaines qui défilent, ses engagements qui s'enchaînent et son emploi du temps qui se remplit. "Brigitte Macron débriefe tard le soir avec son mari, jamais couché avant 2 heures du matin", relate Gala. Animés par la volonté commune de moderniser l'Elysée et bien plus encore la France, le couple présidentiel avance main dans la main, comme il l'a toujours fait.