Brigitte Macron : Look casual chic pour une grande première avec Muriel Robin

Les hauts talons n'étaient pas de rigueur mercredi 20 mars 2019. Brigitte Macron s'est adaptée avec style en troquant ses élégants escarpins contre une paire de baskets, mais tout aussi élégante, pour son déplacement à Reims.

L'épouse d'Emmanuel Macron, lumineuse dans un magnifique manteau blanc, a assisté au premier match mixte femmes-hommes entre le Variétés Club de France et les Anciens du Stade de Reims, au stade Delaune. La première dame était accompagnée de l'actrice et humoriste Muriel Robin, qui a donné le coup d'envoi de la rencontre.

À quelques semaines de la Coupe du monde féminine de la Fifa organisée en France – Reims accueillera six matchs, dont un huitième de finale –, cette rencontre sportive inédite pour le Variétés Club créée en 1971 était l'occasion de plaider la cause des femmes, notamment celle des femmes battues. Les bénéfices de cette soirée caritative seront intégralement reversés à la Fondation des femmes, dont l'épouse du président de la République est la marraine, et à Femmes Relais 51, une association locale luttant contre les discriminations, les violences et les exclusions dont les femmes sont victimes. Un chèque de 20 000 euros a d'ores et déjà été remis.

Pour ce premier match mixte, plusieurs champions du monde 98 ont fait le déplacement et rechaussé les crampons : Robert Pirès, Laurent Blanc, Christian Karembeu. L'ancienne internationale Marinette Pichon, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine Corinne Diacre ou encore l'humoriste Claudia Tagbo ont également mouillé le maillot.