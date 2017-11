Brigitte Macron menacée par un fou, échappé d'un hôpital psychiatrique

Brigitte Macron, dont la mission de première dame est pour la première fois encadrée, vient de rentrer du Moyen-Orient avec le président. Au bras d'Emmanuel Macron, l'ancienne professeure de français a notamment participé à l'inauguration du Louvre Abu Dhabi tandis qu'en France, tous les commissariats sont à la recherche d'un individu qui l'a menacée.

C'est l'affaire dont nous informe Closer dans son nouveau numéro. Brigitte Macron, qui reçoit jusqu'à 150 lettres par jour, a fait l'objet de nombreuses menaces envoyées par courrier. Des menaces prises très au sérieuses par le palais de l'Elysée, qui a donc fait appel à la direction de la police des Hauts-de-Seine pour enquêter.

Closer écrit que le hasard a bien aidé les enquêteurs : le 18 octobre 2017, un couple est expulsé de son domicile. On y retrouve du liquide en grande quantité ainsi qu'une arme à feu. En garde à vue, monsieur avoue "avoir rédigé de nombreux courriers de menaces à l'encontre de diverses personnalités nationales, notamment à l'égard de la première dame", écrivent nos confrères. Après expertise psychiatrique, le couple est hospitalisé dans le Val-de-Marne. L'affaire aurait pu s'arrêter là si l'homme n'avait pas réussi à échapper à la surveillance du personnel hospitalier et ne se trouvait pas dans la nature depuis le 1er novembre...

L'homme est considéré comme dangereux et "a aussitôt été inscrit au Fichier des personnes recherchées". Ainsi, tous les commissariats de l'Hexagone ont reçu une notification dans l'espoir de le retrouver au plus vite. D'autant plus qu'il pourrait être armé. Espérons qu'il soit vite appréhendé.

Jeudi soir, Emmanuel Macron a rendu une visite surprise à l'Arabie saoudite dans l'espoir d'apaiser ses relations avec l'Iran, avec qui la tension est montée d'un cran dernièrement. Lors d'une conférence de presse donné à Dubaï, le président a rappelé qu'il était "important de parler avec tout le monde" et que la France avait un rôle "pour construire la paix".