Brigitte Macron : Messe chargée d'émotion après l'incendie de Notre-Dame

L'incendie de Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019, est survenu en pleine Semaine Sainte, une période importante pour la communauté chrétienne, marquée par de nombreuses célébrations. L'une d'entre elles s'est tenue dans la soirée du mercredi 17 avril 2019, à 18h30, en l'église Saint-Sulpice. Située dans le 6e arrondissement de Paris, elle est l'autre grande église du coeur de la capitale.

Présente le 15 avril dernier aux côtés de son mari, Emmanuel Macron, particulièrement ému face aux médias amassés devant Notre-Dame en flammes, Brigitte Macron a assisté à la messe chrismale, qui aurait dû être dite à Notre-Dame. La première dame, sobre en bleu marine, n'était pas seule mais accompagnée du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, de la maire de Paris Anne Hidalgo et de la présidente du conseil régional d'Ile-de-France Valérie Pécresse.

Face à Brigitte Macron, installée au premier rang, aux prêtres, aux diacres, aux religieux et aux fidèles, l'archevêque de Paris a lancé un message d'espoir : "Notre chère cathédrale est à genoux mais elle revivra, elle se redressera !" L'office, qui a duré plus de deux heures, a été retransmis sur écran géant afin que les fidèles obligés de rester à l'extérieur de Saint-Sulpice, en raison de la forte affluence et du manque de place, puissent le suivre malgré tout. Les messes de jeudi 18 avril, vendredi 19 et samedi Saint seront également dites à Saint-Sulpice.