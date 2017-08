Brigitte Macron : Ni cougar ni MILF... C'est une WHIP !

C'est peu dire que la différence d'âge entre Brigitte et Emmanuel Macron a été commentée. La première dame a vingt-quatre ans de plus que son époux, président de 39 ans. Ce dernier a déjà évoqué la misogynie des commentaires dont sa femme a été la cible. Et que de dire du sexisme des termes "cougar", qui désigne une femme âgée qui sort avec un jeune homme, et "MILF", une femme mûre et sexy ? Une journaliste britannique propose enfin une alternative : l'acronyme WHIP !

Sa proposition dans l'émission anglaise This Morning n'est pas passé inaperçue. La journaliste Bibi Lynch ne veut plus entendre parler de cougar, ni de MILF, acronyme de "mother I'd like to fuck" dont on vous épargne la traduction. La presse britannique et le Vogue américain adorent l'alternatif WHIP, pour "women who are hot, intelligent, and in their prime" que l'on pourrait traduire "femmes sexy, intelligentes et dans la force de l'âge".

Pour Lynch, 51 ans, le terme cougar implique que les "hommes sont des proies" et renvoie forcément une image négative de la femme. MILF, qu'un Donald Trump emploierait sûrement comme un compliment, est tout simplement vulgaire. Selon Bibi Lynch, le terme "WHIP est plus drôle, plus intelligent et plus sexy". Vogue.com a justement utilisé une photo de notre couple présidentiel pour illustrer son article sur les WHIPS, citant également en exemple Demi Moore, Madonna ou la réalisatrice Sam Taylor-Johnson, 23 ans de plus que son époux Aaron Taylor-Johnson.

S'exprimant pour la première fois depuis l'élection présidentielle dans le magazine Elle, Brigitte Macron a expliqué avoir mal vécu les commentaires sur ses 64 ans pendant la campagne présidentielle. Puis elle a rappelé l'essentiel : "Bien sûr, on petit-déjeune, moi avec mes rides, lui avec sa fraîcheur, mais c'est comme ça. Si je n'avais pas fait ce choix, je serais passée à côté de ma vie. (...) Je savais que je devais vivre cet amour-là, comme disait Prévert, pour être pleinement heureuse."